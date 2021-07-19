Son dakika! TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı bölgesi, terörden uzak ikinci Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde halk, terörden uzak ve güvenli bir ortamda geçireceği ikinci Kurban Bayramı'na hazırlanırken Tel Abyad ilçesine Türkiye'nin uğraşları sonucu bağlanan elektrik ayrı bir mutluluk ortamı yaratıyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçesinde halk, terörden uzak ve güvenli bir ortamda geçireceği ikinci Kurban Bayramı'na hazırlanırken Tel Abyad ilçesine Türkiye'nin uğraşları sonucu bağlanan elektrik ayrı bir mutluluk ortamı yaratıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçeleri, güven ortamındaki ikinci Kurban Bayramı'na hazırlanıyor. Bu kapsamda bölgedeki ana caddelerde yerel meclislere bağlı ekiplerce temizlik çalışmaları yürütülürken, Tel Abyad'daki pazar yeri caddesinde yanan sokak lambaları apayrı bir mutluluk ve güven ortamı oluşturuyor.

Aileler, bayrama bir gün kala alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, diğer yandan SMO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın Kurban Bayramı'ndaki olası eylemlerine karşı ilçe ve kırsal kesimlerde yol kontrol noktalarını artırdı.

İlçeye bağlanan elektrik halka çifte mutluluk yaşattı

Türkiye'den özel bir şirketle anlaşan Tel Abyad Yerel Meclisi, yoğun ve uzun uğraşların ardından kesintisiz ve temiz yolla elde edilen elektriği bölge halkının hizmetine sundu.

Tel Abyadlı Mejid Bathavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad ilçesine bağlanan elektriğin Kurban Bayramı'na denk gelmesinin halka çifte mutluluk yaşattığını söyledi. İlçenin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtulmasının sevincinden sonra yaşanan en büyük ikinci mutluluğu bağlanan elektrikle yaşadıklarını söyleyen Bathavi, Suriye'deki ayaklanmaların başlamasından bu yana ilk defa bayram kıyafeti diktirdiğini dile getirdi. Bathavi, "10 yıldan bu yana ilk defa bir bayram kıyafeti diktirdim. Bölgenin yöresel kıyafetlerinden olan Gellabiyye. Geç saatte şu an yanan elektrik lambalarının altında oturuyoruz. Neşeli ve mutluyuz." dedi. Bathavi, ülkedeki ve diasporadaki Suriyelilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

"Barış Pınarı Harekatı bölgesi güvenlidir"

Tel Abyadlı Asim Şami, Tel Abyad Yerel Meclisine ve Türk hükümetine, ilçe halkına sağladıkları elektrikten dolayı teşekkürlerini iletti. İlçenin sokaklarındaki karanlığın bağlanan elektrikle son bulduğunu dile getiren Şami, "Barış Pınarı Harekatı bölgesi güvenlidir. Elektrik de geldi. Mutluyuz. İlçedeki durum zaman geçtikçe daha iyiye gidiyor." diye konuştu.

"Tel Abyad'da çifte bayram yaşanıyor"

Rakka'ya bağlı Tel Abyad'da ilk hamamı pazar yerinde açan Ebu Bilal, işletmesi faaliyete girmeden önce gelecek müşteri sayısının düşük olmasından endişe duyduğunu söyledi. Sultan 2. Abdülhamid'in adını verdiği hamama gelen müşteri sayısının beklentilerinin üzerinde olduğunu aktaran Ebu Bilal, "Türkler, pazar yerindeki hamamı Suriyelilerden fazla ziyaret ediyor. Bu da bölgede sağlanan güven ortamına işaret ediyor." şeklinde konuştu.

"Tel Abyad'da tam anlamıyla çifte bayram yaşanıyor. Elektriğin gelmesi ve Kurban Bayramı." ifadesini kullanan Ebu Bilal, ilçedeki güvenli ortamın, halk, SMO'nun askeri kurumları ve Türk yetkililerin iş birliği sayesinde sağlandığını aktardı.

Ebu Bilal, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak bir sonraki bayram gelmeden tüm Suriye halkının, Esed rejiminden ve bölücü terör örgütlerinden kurtulmasını temenni etti.

"Korktuğumuzdan değil güven ortamını pekiştirmek için yol kontrol noktalarını arttırdık"

SMO komutanlarından Beşir Ebu Subhi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçenin giriş ve çıkışlarında yol kontrol noktalarının sayılarını artırdıklarını söyledi.

Ebu Subhi, Tel Abyad ilçesindeki pazara araç veya motosikletle girişlerin yerel meclis kimliği ve SMO'nun verdiği görevlendirme belgesi olmadan yasak olduğunu vurguladı. Ebu Subhi, "Korktuğumuzdan değil, güven ortamını pekiştirmek için yol kontrol noktalarını artırdık. Pazara giriş yapan bütün araç ve motosikletler aranıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa