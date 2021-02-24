Son dakika! Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, olimpiyatlarda sporcularının başarılı olacağına inanıyor Açıklaması

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk sporcuların büyük başarı kazanacağına inandığını bildirdi.

Kadın ve erkek tekvando milli takımlarının Antalya'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi. 8'i kadın 24 milli sporcu, kampta yoğun çalıştı.

Milli sporcuları kamp sona ermeden ziyaret etmek üzere Antalya'ya gelen Metin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem kadın hem erkek milli takımlarının kentteki hazırlıklarının iyi geçtiğini belirtti.

Kadın Milli Tekvando Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları'na hazırlandığına değinen Şahin, "Erkek takımımızdan da iki sporcumuz Avrupa olimpik seçmesinde olimpiyatlara gitmek için mücadele verecek. Onun hazırlıklarını yapıyor. Her iki takım da burada bol bol oksijen depoladı. Havanın da iyi olması nedeniyle verimli kamp geçti. Zaman zaman Antalya'nın güzel havasında faydalı kamplar yapılıyor. Dışarıdaki kondisyon çalışmaları çok iyi geçti." diye konuştu.

"Bizim için büyük başarı"

Şahin, Türk sporcuların son yıllarda olimpiyat yolunda büyük başarılara imza attığına dikkati çekti.

"Olimpikte dört kadın sporcuyla takım olarak katılan çok az sayıda ülkeden biriyiz." diyen Şahin, "Paralimpikte de üç kadın, üç erkek altı sporcuyla takım olarak katılan tek ülkeyiz. Olimpik ve paralimpik branşında toplamda on kişi ile ülkemizi temsil edeceğiz. Bizim için büyük başarı. Bu başarıyı Tokyo Olimpiyatlarıyla taçlandırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Asıl hedef Tokyo Olimpiyatları

Şahin, dünya genelinde Kovid-19 salgını sürecinde sayılı şampiyona yapıldığını, Türk sporcuların bu organizasyonlarda da tatamiye çıkıp başarılı sonuçlar aldığını bildirdi.

Sporcuların kazandıkları madalyalarla başarılarının sürekli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Şahin, "Bütün hedefimiz Tokyo Olimpiyatları. 2019 Dünya Şampiyonası'nda çok büyük başarı kazanmıştık. Oradan bugüne gelinen noktada ilk önce nisanda yapılacak Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda sporcularımızı değerlendireceğiz. Asıl hedef Tokyo Olimpiyatları. Sporcularımızın Tokyo'da büyük başarı kazanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Kasapoğlu'na teşekkür

Şahin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kadın Milli Tekvando Takımı'nı Antalya kampında ziyaret ettiğini anımsattı.

Çavuşoğlu'nun ziyaretiyle mutlu olduklarına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımız her zaman bizi destekliyor. Sporcularımız başarı kazandıklarında kendilerini kutluyor. Kampımızda bizi yalnız bırakmadı, bizzat sporcularımızı ziyaret ederek başarı diledi. Bizlere moral verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden