Son Dakika | Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Son dakika haberleri: Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Bursa'da dev bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 13 itfaiye aracı 50 personel ile kontrol altına alındı.

Tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'da dev bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, 13 itfaiye aracı 50 personel ile kontrol altına alındı.

Yangın merkez Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir mahallesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten doyalı fabrikanın 4'üncü katında başlayan yangın, biran da tün binanın çatı katını sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, Bursa'nın da çeşitli bölgelerinden görüldü. Olay yerine sevk edilen 13 itfaiye ve 50 personelin hummalı çalışması sonunda kısa süre sonra alevler söndürüldü.

Tekstil fabrikasında büyük çaplı hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA