Son Dakika | Tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

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Son dakika habere göre Tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttuBURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında buhar kazanından çıkan yangın, çatıya sıçradı.

Tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir tekstil fabrikasında buhar kazanından çıkan yangın, çatıya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, gece yarısı İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıktı. Buhar kazanında çıkan yangın fabrikanın çatısına sıçrarken, durumu fark eden işçiler fabrikayı tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatte alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı