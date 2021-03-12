Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı

12.03.2021 00:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:40

Son dakika haber: Tekstil deposunda yangın çıktı 300 ton tekstil atığı malzeme yandı Niğde'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında yaklaşık 300 ton tekstil atığı malzeme yandı.

Tekstil deposunda yangın çıktı

300 ton tekstil atığı malzeme yandı

NİĞDE - Niğde'de bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangında yaklaşık 300 ton tekstil atığı malzeme yandı.

Edinilen bilgiye göre, eski Adana yolu Sazlıca Beldesi yakınlarında bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yoğun çalışma sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 300 ton atık malzeme yandığı bildirildi.

Jandarma ve İtfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı
Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı
Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı
Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ESEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nükhet Duru Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Fatih Terim Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Tekstil deposunda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 00:41:01. #1.15#
title