Son Dakika | Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü
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Son Dakika | Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü

16.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:21
Son Dakika | Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü

Son dakika haberi... ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Eyalette 4 milyondan fazla ev ve iş yeri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Eyalette 11 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınasında 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Eyalet genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 milyondan fazla ev ve iş yeri de olumsuz etkilendi. Öt yandan fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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