Son dakika: Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 10 ölü, 20 yaralı
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Son dakika: Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 10 ölü, 20 yaralı

Son dakika: Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 10 ölü, 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan ve aşırı hızla ilerleyen minibüsün yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan ve aşırı hızla ilerleyen minibüsün yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Meksika sınırında yer alan McAllen kentinin yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Encino bölgesinde kapasitesinden fazla yolcu taşıyan minibüs, yoldan çıkarak elektrik diğerine çarptı. Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Nathan Brandley yaptığı açıklamada, 15 yolcu kapasiteli minibüste 30 kişi bulunduğunu, sürücünün aşırı hız ve aşırı yük nedeniyle aracın kontrollünü kaybettiğini belirtti. Kamu Güvenliği Departmanı, kazada sürücü dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Brooks County Şerifi Urbino Martinez ise yolcuların hepsinin göçmen olduğunu kaydetti. - TEKSAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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