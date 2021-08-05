Son dakika: Teksas'ta göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıktı: 10 ölü, 20 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenleri taşıyan ve aşırı hızla ilerleyen minibüsün yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.