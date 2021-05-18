Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
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Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 1 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu El Halil kentinde 1 Filistinli şehit oldu." denildi.

Açıklamada, olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığı ve Filistinliye ateş açıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, saldırının, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde yer alan Harem-i İbrahim yakınlarında İsrail askeri kontrol noktalarıyla çevrili bir bölgede meydana geldiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail askerlerinin, Filistinliye ilk yardım hizmeti sunulmasına izin vermediğini belirtti.

Sosyal medyada olayla ilgili yer alan görüntülerde, olay mahallinde Filistinli bir gencin yerde uzandığı ve bir Yahudi yerleşimcinin, askerlere "Filistinlinin cenazesini çöpe atalım." diyerek alay ettiği görülüyor.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika... İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti
Filistinliler İsrail'in saldırılarına tepki için greve gitti
Filistinliler İsrail'in saldırılarına tepki için greve gitti
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
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Son Dakika | (TEKRAR) EL HALİL - İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti - Haberler
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