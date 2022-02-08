Son dakika: Teknoloji şirketlerine geçen yıl 621 milyar dolarlık yatırım aktarıldı

Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding Üst Yöneticisi ( Ceo ) ve hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç, geçen yıl dünya genelinde 621 milyar dolarlık yatırımın teknoloji şirketlerine aktarıldığını belirtti.

Erken aşama girişimlere odaklanan ve girişimlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan hiWorld'un tanıtım etkinliği çevrim içi olarak gerçekleştirildi. hiVC, hiBoost, Startup Borsa ve helo! adlı 4 yapının bileşiminden oluşan hiWorld'un; Gedik Yatırım, Inveo Yatırım Holding, Boğaziçi Ventures'ın da aralarında bulunduğu birçok yatırımcısı bulunuyor.

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su ve hiVC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Bahar, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, son 10 yıldır iş dünyasının, Türkiye'de gün geçtikçe daha da gelişen girişimcilik dünyasının etkin çalışmalarıyla ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin global pazarlarda rekabet eden milyar dolarlık şirketleri olduğunu belirten Bahar, "Biliyoruz ki ekosistemimiz bundan çok daha fazla potansiyele sahip. Bugün Türkiye'de 50'nin üzerinde girişim sermayesi, 20'nin üzerinde melek yatırım şirketi ve 80'in üzerinde hızlandırma programı mevcut. Bunların hepsi ayrı ayrı hareket eden yapılar ama hepsi birlikte hareket ettiğinde ve iş birliklerini artırdığında tüm bu yapıların ürettiği değer de katlanarak artıyor ve daha anlamlı hale geliyor. Bizler de bu ihtiyaçtan yola çıkarak girişimcilerin, yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının ihtiyacı olan tüm bileşenleri bulabileceği yüksek etki ve değer yaratmak üzerine bir dünya kurduk." ifadelerini kullandı.

"Unicorn sayısı önceki yıla oranla yüzde 69 arttı"

Gedik Yatırım ve Inveo Yatırım Holding CEO'su ve hiVC Yönetim Kurulu Başkanı Onur Topaç da geçen yıl dünya genelinde 621 milyar dolarlık yatırımın teknoloji şirketlerine aktarıldığına dikkati çekerek, "Unicorn olarak bahsedilen milyar dolar değerlemeyi aşan şirket sayısı önceki yıla oranla yüzde 69 artarak 1.000'e ulaştı." dedi.

Türkiye'de de yeni nesil girişimcilik dünyasının yükselen bir değer olduğunu vurgulayan Topaç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 100'den fazla girişime yatırım yapan yapılarda bulundum. Son 2 yılda 5 adet milyar dolara ulaşan unicorn'a ve 2 tane de decacorn'a şahit olduk. 2011-2020 yılları arasında girişimcilik dünyamız 754 milyon dolarlık yatırım alırken, bu tutar yalnızca 2021 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemizin global pazarda öncü hale gelmesinin yanında lider olduğumuz oyun girişimciliği gibi sektörlerde de değer üreten girişimlere destek olmak üzere Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım olarak parçası olduğumuz hiWorld'ün, hayal aşamasından itibaren titizlikle inşa ettiğimiz, hayata geçmiş ve değer üretmeye başlamış bir platform haline gelmiş olmasından dolayı heyecanlıyız."

Startup Borsa CEO'su Levent Burak Demiralp ise Türkiye'de 2011'den bu yana bin 500'ün üzerinde girişimin tohum aşamasında 428 milyon dolarlık yatırım aldığını belirterek, "Bu aşamada Startup Borsa olarak bizler yatırım yapan melek yatırımcıların yatırım süreçlerinde kullanabilecekleri veriye dayalı bir platform ihtiyacını karşılıyoruz. Melek yatırımcıların elindeki hisseleri likite dönebilecekleri ve tekrar tekrar yatırım yapıp, girişimlerin yolculuklarına değer katabilecekleri ikincil pazaryeri oluşturduk. Önümüzdeki 5 yılda globalde en büyük girişimci ve yatırımcı çekim noktalarından biri olmak, 'exit' süreçlerini kolaylaştırmak ve sayılarını artırmak temel amacımız" diye konuştu.