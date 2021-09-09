Son dakika... TEKNOFEST'te "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" sona erdi

Son dakika teknoloji haberine göre TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" sona erdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Bursa'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" sona erdi.

BAYKAR yürütücülüğünde Yunuseli Havaalanı'nda 6 Eylül'de başlayan yarışmalara 392 takım başvurdu.

Bu takımlardan 42'sinin yarıştığı organizasyonda "sabit kanat" ve "döner kanat" olmak üzere iki kategoride en iyi olmak için ekipler çaba gösterdi.

Her iki kategoride puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar, 21-26 Eylül'de resmi olarak açıklanacak ve Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te ödüllerini alacak.

Büyük ödül 250 bin lira

Sabit kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin lira, ikincilik ödülü 150 bin lira, üçüncülük ödülü 100 bin lira; döner kanat kategorisinde birincilik ödülü 50 bin lira, ikincilik ödülü 30 bin lira, üçüncülük ödülü de 20 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin