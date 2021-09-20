Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1) - Haberler
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Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika haberi... 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.


- İstanbul
Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu (1) - Haberler
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