Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
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Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi

Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde özel bir tekne alevlere teslim oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde özel bir tekne alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangına kıyafetleri ile denize girerek müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda denizde demirli olan bir özel tekneden dumanlar yükselmeye başladı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tekneyi saran alevleri söndürmek için nomeks kıyafetleri ile denize girdi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, teknede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi
Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Tekneyi söndürmek için itfaiyeciler kıyafetleri ile denize girdi - Haberler
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