Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi

26.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:55
Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi

Son dakika gündem haberi: BARTIN'da denize açılan Yusuf Ateş (24), cep telefonu kamerasını teknesiyle yarışan yunus sürüsünü görüntüledi.

BARTIN'da denize açılan Yusuf Ateş (24), cep telefonu kamerasını teknesiyle yarışan yunus sürüsünü görüntüledi.

Mugada sahilinden dün sabah saatlerinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan Yusuf Ateş, yaklaşık 100 metre açıkta yunus sürüsü ile karşılaştı. Yunuslar tekne ile yarışmaya başladı. Denizin sevimli üyeleri yunuslar teknenin önünde yüzerken görsel şölen oluşturdu. Yusuf Ateş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Daha önce bu kadar fazla yunusla karşılaşmadığını belirten Yusuf Ateş, "Yunus sürüsü ile karşılaştık. Zaten yunuslar duygusal hayvan oldukları için teknelerin dalgalarıyla bizimle oyun yaptı. Beraber yüzdük. Daha önce bu kadar yunusla karşılaşmamıştık. Bu da denizdeki balığın bol olduğunu gösteriyor. Bizde o anları kaydettik" diye konuştu.


Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi
Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Zeki Müren Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 11:54:56. #1.15#
title