Son dakika! Teknesiyle yarışan yunusları görüntüledi

BARTIN'da denize açılan Yusuf Ateş (24), cep telefonu kamerasını teknesiyle yarışan yunus sürüsünü görüntüledi.

Mugada sahilinden dün sabah saatlerinde balık tutmak için teknesiyle denize açılan Yusuf Ateş, yaklaşık 100 metre açıkta yunus sürüsü ile karşılaştı. Yunuslar tekne ile yarışmaya başladı. Denizin sevimli üyeleri yunuslar teknenin önünde yüzerken görsel şölen oluşturdu. Yusuf Ateş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Daha önce bu kadar fazla yunusla karşılaşmadığını belirten Yusuf Ateş, "Yunus sürüsü ile karşılaştık. Zaten yunuslar duygusal hayvan oldukları için teknelerin dalgalarıyla bizimle oyun yaptı. Beraber yüzdük. Daha önce bu kadar yunusla karşılaşmamıştık. Bu da denizdeki balığın bol olduğunu gösteriyor. Bizde o anları kaydettik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR