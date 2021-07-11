Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK
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Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'da balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.

ANTALYA'da balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yaklaşık 2 saat suda kalan amatör 3 balıkçı, teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç ve beraberindekiler tarafından kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde Malkoç'un Denizdeki canları aldık, geri dönüyoruz dediği yer aldı.Antalya'nın Kundu bölgesinden dün saat 21.00 sıralarında kolyoz balığı avlamak denize açılan 3 kişinin bulunduğu 3,5 metrelik fiber tekne, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında alabora oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen amatör 3 balıkçı, ters dönen tekneden denize düştü. Bir süre kurtarılmayı bekleyen balıkçılardan ikisi teknenin yanında dururken, diğeri ise yardım istemek için yanlarından ayrıldı.Saat 06.00 sıralarında teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç, alabora olan tekneyi fark etti. Sudaki amatör balıkçılar ve ters dönen tekneyi gören Bahadır Malkoç ve beraberindekiler hemen yardıma gitti. Önce teknenin yanındakilere yanaşan Bahadır Malkoç kendi teknesinde bulunan can yeleklerini 2 kişiye fırlattı. Malkoç, ardından daha uzak noktada bulunan ve yardım aramaya giden diğer kişinin de yanına gitti. Bu kişi de kendisini kurtarmaya gelen Malkoç'un teknesine yüzerek geldi. Diğer iki kişiyi de alan Bahadır Malkoç, amatör balıkçıların alabora olan teknesi ve bölgede arıza yapan başka bir tekneyi de kendi teknesine bağlayıp kıyıya çekti.

'DENİZDEKİ CANLARI DA ALDIK GERİ DÖNÜYORUZ'

Amatör balıkçıların kurtarılma anı ise Bahadır Malkoç'un teknesinde bulunan kişinin cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntüde Bahadır Malkoç, Bu küçücük kayıkla denize çıkan arkadaşlar maalesef tekneyi ters çevirmiş. 3 kişiyi sudan aldık. Murat kardeşim, onun teknesi de arızalı olduğu için gidememiş. Onu da aldık, diğer tekneyi de aldık, denizdeki canları da aldık geri dönüyoruz diye konuştu.

Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK
Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK
Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK
Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK
Son dakika haberi! TEKNELERİ ALABORA OLAN AMATÖR 3 BALIKÇIYI KURTARDIĞI ANLAR KAMERADA DENİZDEKİ CANLARI ALDIK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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