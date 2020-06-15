Son dakika... Teknede yangın paniği Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknede çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinli İkizçay Mahallesi'nde köprü altında bulunan A.G.'ye ait teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tekneden dumanların çıktığını gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Zeytinli Müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülürken tekne yanmaktan kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA