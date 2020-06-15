Son dakika! Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı
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Son dakika! Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı

Son dakika haberi: Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde vatandaşların tekne keyfi aniden bastıran yağmur nedeniyle yarım kaldı.

15.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:54

Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde vatandaşların tekne keyfi aniden bastıran yağmur nedeniyle yarım kaldı.

Almus ilçesinde baraj gölü pandemi süreci sonrasında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğası ve yeşili ile insanları cezbeden baraj gölünde ziyaretçiler tekne turu yapma imkanı buluyor. Şehir merkezinden kafile ile gelen gurup Al Yazmalım adlı gezi teknede kısa süreli de olsa eğlenme imkanı buldu. Eğlenceli başlayan gezi turu yağmurun aninden bastırması nedeniyle uzun sürmedi. Teknenin açık olan üst katında eğlenen vatandaşlar yağmurdan korunmak için tekenin giriş katına indi. Yağmur ve rüzgar nedeniyle tekne kıyıya yanaşamayınca vatandaşlar balıkçı teknesi ile sahil kısmına taşındı. Farklı bir heyecan yaşayan vatandaşlar durumlarından şikayetçi olmadı. Tesis işletmecisi Özkan Gündüzlü, barajın bir tarafında yağış bir tarafında güneşli havanın yaşandığını kaydetti. Gündüzlü, risk almamak adına teknenin kıyadan uzakta bekletilerek küçük tekne ile insanların karaya taşındığını sözlerine ekledi.

Son dakika! Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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