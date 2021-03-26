Son dakika: Tekmeyle polis otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı
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Son dakika: Tekmeyle polis otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel
Son dakika: Tekmeyle polis otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı

Son dakika haberlerine göre İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı şüpheli, tekme atarak, ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı.

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İZMİR'in Konak ilçesinde, polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı şüpheli, tekme atarak, ekip otosunun sürgülü kapısını yerinden çıkardı. 

Polis ekipleri, gece yarısı alkollü 2 kişinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine Alsancak Mahallesi 1469 Sokak'a geldi. Ekipler, V.A.(31) ve M.C.'yi (22) gözaltına almak istedi. V.A. ise tepki gösterip, küfür etmeye başladı. Ardından da polis otosunun kapısına tekme attı. Ekip otosunun sürgülü kapısı yerinden çıktı. Gelen takviye ekiplerin yardımıyla etkisiz hale getirilen V.A. ile M.C., polis merkezine götürüldü. İkili hakkında 'çevreyi rahatsız etme', 'görevli memura mukavemet', 'devlet malına zarar verme' suçları ile sokağa çıkma yasağını ihlal ve maske takmadıkları için işlem yapıldı.  

 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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