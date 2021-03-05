Son dakika... Tekirdağlı sporcu Atletizm Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Atletizm Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'na Tekirdağ'dan katılan Adem Hiçyılmaz, farklı kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya 12 ilden ferdi ve kulüp olarak 159 sporcu katıldı.

Hiçyılmaz, M35 kategorisinde gülle atma Türkiye birinciliği, yüksek atlama Türkiye ikinciliği ve üç adım atlama Türkiye üçüncülüğü alarak kürsüye çıktı.

Şampiyonaya katılma amacının Tekirdağ'daki çocuklara, gençlere ve ileri yaştakilerin spora katılımını sağlamak olduğunu ifade eden Hiçyılmaz, şampiyonadaki destekleri için İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman