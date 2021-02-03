Son dakika: Tekirdağ Valisi Yıldırım Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberler... Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray Alüminyum, Deva İlaç, Henateks Tekstil ve Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ve şehit ailesini ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray Alüminyum, Deva İlaç, Henateks Tekstil ve Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ve şehit ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, Veliköy ve Çerkezköy OSB faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek, firmaların çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Vali Yıldırım, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehit Piyade Er Mustafa Baykuş'un ailesini de ziyaret eden Yıldırım, aileyle yakında ilgilenerek bir süre sohbet etti.

İncelemeleri ve ziyaretleri sırasında Yıldırım'a Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Aykut Efe eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman