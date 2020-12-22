Son Dakika | Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "Sarıkamış Harekatı, Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır"
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Son Dakika | Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım: "Sarıkamış Harekatı, Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır"

22.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:42
Son Dakika | Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım:

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın, Türkiye'nin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanı olduğunu bildirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın, Türkiye'nin dört bir yanından kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanı olduğunu bildirdi.

Vali Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında 22 Aralık 1914 ila 5 Ocak 1915 arasında gerçekleştiğini kaydeden Yıldırım, "Sarıkamış Harekatı, memleketimizin dört bir yanından, kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyerek vatan sevdasıyla vazifeye koşan Mehmetçiğin ölümsüzlük destanıdır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bir bıçak kadar keskin olan ayaz ve kurşun olup yağan karın, düşman silahından daha çok kayıp verdirdiği Sarıkamış'ta, bedenleri buz tutsa da üstün bir cesaret örneği sergileyerek tereddüt etmeden son nefeslerine kadar mücadele eden kahraman ecdadımız, aziz hatıralarıyla yüce milletimizin engin gönlünde hak ettikleri yeri almışlardır. Bugün bizler millet olarak o kahramanların canlarıyla bedelini ödedikleri bu vatanda, tüm mazlum ve masumların umudu olmaya devam ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız mirasla, vatanımızı ve devletimizi her türlü işgal, tehdit ve darbe girişimine karşı canlarımız pahasına koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, canları ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:53:51. #1.14#
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