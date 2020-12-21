Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu
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Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu

21.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:45
Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaya da hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybetmesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaya da hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 2 oldu.

Kaza, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana gelmiş, Edirne yönünden gelerek Çorlu istikametine giden Kadri Yaman idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet çalıştığı iş yerinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul (45) adlı kadına çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile Özkul ağır yaralanırken motosikletin üzerinden fırlayarak bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Aysel Özkul da yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Böylece motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu
Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu
Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu
Son dakika... Tekirdağ'daki motosiklet kazasında ölenlerin sayısı 2 oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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