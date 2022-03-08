Son dakika... Tekirdağ'da 'Yelkovan' operasyonunda 11 tutuklama - Haberler

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Son dakika... Tekirdağ'da 'Yelkovan' operasyonunda 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yirun - Güncel
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Son dakika... Tekirdağ'da 'Yelkovan' operasyonunda 11 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği 'Yelkovan' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 11'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlediği 'Yelkovan' adı verilen operasyonda gözaltına alınan 80 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, il genelinde uyuşturucu satışı yapılan 11 adres belirlendi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle, adreslere baskın yapıldı. 'Yelkovan' adı verilen operasyonda, adreslerde arama yapan ekipler, 11 kilo 600 gram bonzai, 650 gram eroin, 620 gram skunk, 182 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi, 80 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 80 şüpheliden 11'i 'Uyuşturucu kullanmak ticaretini yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika... Tekirdağ'da 'Yelkovan' operasyonunda 11 tutuklama

Son dakika... Tekirdağ'da 'Yelkovan' operasyonunda 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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