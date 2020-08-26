Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy- İstanbul TEM yolunda Kovadere Mevkii'nde bitkisel yağ yüklü tankere arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Özar Kara (38) kabinde sıkışarak öldü.

26.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 20:26

Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy- İstanbul TEM yolunda Kovadere Mevkii'nde bitkisel yağ yüklü tankere arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Özar Kara (38) kabinde sıkışarak öldü. Tankerden dökülen bitkisel yağ nedeniyle yol trafiğe kapandı, İstanbul'a gidişin Avrupa otoyolundan verildiği bildirildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Çerkezköy- İstanbul TEM yolu Kınalı Kovadere Mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy'den İstanbul yönüne giden Özar Kara yönetimindeki 34 RT 1126 TIR, önündeki Şahin Şahin'in (58) kullandığı 35 NKV 95 plakalı bitkisel yağ taşıyan tankere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen TIR'daki sürücü Kara, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kara'yı sıkıştığı yerde çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kara'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazada çarpmanın şiddetiyle delinen tankerden tonlarca bitkisel yağ yola saçıldı. Yol trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saattir yolun kapalı olması nedeniyle İstanbul'a gidiş için polis ekipleri, Avrupa otoyoluna yönlendirmeye başladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı 3. Sayfa
Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Ekonomi
Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi 3. Sayfa
Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek
KYK'dan yurt başvurularıyla ilgili açıklama: Başvuru tarihi akademik takvime göre belirlenecek
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak
Son Dakika: Süper Lig'de 2020/21 sezonu planlaması netleşti! Toplam 9 hafta, hafta içi oynanacak
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Amber Heard Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Barcelona Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son Dakika | Tekirdağ'da yağ dolu tankere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü, TEM kapandı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 20:26:36. #1.15#
title