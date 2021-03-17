Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 16 kilogram skunk, 308 gram esrar, tabanca ve para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 16 kilogram skunk, 308 gram esrar, tabanca ve para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Bulgaristan uyruklu M.M.S'nin panelvanında ve şüphelinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 16 kilogram skunk, 308 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 300 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel