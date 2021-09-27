Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1'i tutuklandı - Haberler
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Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1'i tutuklandı

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri: Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Gözaltına alınan U.C.Ş, Y.T.A. ve E.O. emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan U.C.Ş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında, 6 gram bonzai, 66 uyuşturucu nitelikli sentetik hap ve 2 gram eroin ele geçirilmişti.

Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişinden 1'i tutuklandı - Haberler
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