Son dakika... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haber: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde satışa hazır paketlenmiş eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde satışa hazır paketlenmiş eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 150 küçük pakette satışa hazır eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 740 lira ele geçirdi.
Şüphelilerin uyuşturucunun bir kısmını tavan arasına gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan E.Ş, E.G, İ.G. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman