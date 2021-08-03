Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Evin tuvaletinde 45 gram eroin, 10 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 595 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.A. G.A. ve Ç.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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