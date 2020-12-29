Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

29.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:43
Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta, poşetler içerisinde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde de ekipler, bir kişinin ikametinde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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