Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
21.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:52
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ayrı ikamette yapılan aramada 10 adet sentetik ecza hap, 11 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet 6.35 mm dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı