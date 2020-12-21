Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

21.12.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:52
Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 ayrı ikamette yapılan aramada 10 adet sentetik ecza hap, 11 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör, 3 adet 6.35 mm dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. ve F.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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