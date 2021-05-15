Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir barakaya uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 113 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira ele geçiren ekipler, A.D, V.K, A.B. ve V.K'yi gözaltına aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli S.S'nin üst aramasında 120 küçük pakette eroin buldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Cemal Hünal Barış Murat Yağcı
Spor Gökhan Töre Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:50:07. #1.16#

title