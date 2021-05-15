Son dakika! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir barakaya uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 113 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira ele geçiren ekipler, A.D, V.K, A.B. ve V.K'yi gözaltına aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hıdırağa Mahallesi'nde şüpheli S.S'nin üst aramasında 120 küçük pakette eroin buldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman