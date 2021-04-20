Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI

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Son dakika haberler: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, biri 18 yaşından küçük 5 şüpheli ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, sokak üzerinde durumundan şüphelendiği kişiler üzerinde yaptığı aramada ve üzerinde bulundukları duvar içinde 120 gram bonzai ve bu uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1045 lira ele geçirdi. Biri 18 yaşından küçük gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı