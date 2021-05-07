Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 290 gram skunk, 276 uyuşturucu nitelikli hap, 25 gram bonzai, 1 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

H.A. D.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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