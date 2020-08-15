Son Dakika | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberi: Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
15.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:03
Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, kullanıma hazır bir miktar eroin ve uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 344 lira ele geçirdi.
Olayla ilgili şüpheli Ü.B. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA