Son Dakika: Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömer Korkmaz, idaresindeki 34 LJ 3819 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Atay'a (22) çarptı.

Kazada yaralanan Atay, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA