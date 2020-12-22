Son dakika! Tekirdağ'da toplu taşıma esnafına gelir desteği ödemeleri başladı
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Son dakika! Tekirdağ'da toplu taşıma esnafına gelir desteği ödemeleri başladı

22.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:36
Son dakika! Tekirdağ'da toplu taşıma esnafına gelir desteği ödemeleri başladı

Son dakika haber... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gelir kaybına uğrayan toplu taşıma esnafına aylık bin lira gelir desteği ödemelerine başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gelir kaybına uğrayan toplu taşıma esnafına aylık bin lira gelir desteği ödemelerine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün sektörleri mali anlamda olumsuz etkilediği ve bu süreçten en fazla etkilenen alanlar arasında toplu taşımanın olduğu bildirildi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Tekirdağ'da da toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitelerinin yarıya indirildiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması gibi nedenlerle toplu taşıma hizmetlerinden yararlananların sayısında yüzde 80 oranında azalma yaşanarak, mağduriyet yaşayan ve sıkıntı çeken toplu taşıma esnafına belediye tarafından destek verildiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre edilmiş olarak toplu taşıma hizmeti veren özel toplu taşıma araç sahiplerine ve emekçilerine aylık bin lira gelir desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, toplu taşıma esnafının yanında olduklarını bildirdi.

Salgının sosyal hayatı olduğu gibi ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğini aktaran Albayrak, şunları ifade etti:

"Salgından en fazla etkilenen kesimlerin başında toplu taşıma esnafımız geliyor. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde toplu taşıma esnafımızın yanında olmak, yaşadığı mağduriyeti en aza indirmek ve bir nebze de olsa destek vermek amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı karara istinaden toplu taşıma esnafımıza gelir desteği ödemesine başladık. Aldığımız kararın tüm toplu taşıma esnafına hayırlı olmasını diliyor, halkımıza mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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