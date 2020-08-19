Son dakika! Tekirdağ'da 'Temizlik' operasyonu: 16 gözaltı Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisi yolsuzluğu iddiasıyla sabaha karşı yapılan 'Temizlik' isimli operasyonda, aralarında devlet memuru ve iş adamlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ihaleye fesat karıştırma ve okul servisi yolsuzluğu iddiasıyla sabaha karşı yapılan 'Temizlik' isimli operasyonda, aralarında devlet memuru ve iş adamlarının da olduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk, kamuyu zarara uğratma ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiğini belirleyerek geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Aralarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, memurlar, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş adamlarının da bulunduğu şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 5 ay süren takip sonrasında Saray Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, jandarma ekipleri 'Temizlik' adı verilen operasyonu başlattı. Şüphelilerin, belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 8 devlet memuru ve iş adamlarının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ihalelerle ilgili evraklara el konuldu. Gözaltına alınan 16 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA