Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika! Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karaağaç Mahallesi'ndeki bir adrese tarihi eser operasyonu düzenledi.

Operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 50 sikke, 12 köstekli saat, 3 heykel obje, 2 madalyon, 2 eski tabanca, kama, 78 eski para ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Tarihi eserleri satmaya çalıştığı belirlenen Ö.M. ve D.M. gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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