Son Dakika | Tekirdağ'da taklit ürün operasyonu: 141 adet ürün ele geçirildi
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Son Dakika | Tekirdağ'da taklit ürün operasyonu: 141 adet ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Tekirdağ'da taklit ürün operasyonu: 141 adet ürün ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve marka avukatları ile 5 işyerinde yapılan aramada, 141 adet taklit ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve marka avukatları ile 5 işyerinde yapılan aramada, 141 adet taklit ürün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince 6769 sayılı markalar kanuna muhalefet suçu kapsamında Tekirdağ 1. Sulh ceza hakimliğinin arama ve el koyma kararıyla marka avukatları ile Tekirdağ'da faaliyet gösteren 5 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, 85 adet mont, 14 adet kavanoz, 8 adet pantolon kemeri, 34 çift çorap ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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