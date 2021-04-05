Son Dakika | Tekirdağ'da taklit ürün operasyonu: 141 adet ürün ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve marka avukatları ile 5 işyerinde yapılan aramada, 141 adet taklit ürün ele geçirildi.