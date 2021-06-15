Son Dakika | Tekirdağ'da su borusunun patlaması dolayısıyla asfaltlanan yolun bozulması belediyeleri karşı karşıya getirdi Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'da yeni asfaltlanan yolun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce yeniden kazılmasına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tepki gösterdi.

Tekirdağ'da yeni asfaltlanan yolun Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerce yeniden kazılmasına Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tepki gösterdi.

Yüksel, yaptığı açıklamada Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünü plansız çalışmakla suçladı.

Karlık Caddesi'ni asfaltlamadan önce TESKİ'ye adı geçen caddede sıklıkla patlayan su boruları olduğunu belirterek, tamirini yapmalarını istediklerini ifade eden Yüksel, "Biz bu asfaltı attıktan sonra tekrar bir kazı çalışmasına müsaade etmeyeceğiz. Hatlarınızı mümkünse doğru düzgün yapın' dedik. Çünkü bir yeri 5-6 defa kazmadan bırakmıyorsunuz. Tekrar yama, tekrar yama. 'Bizim yaptığımız yolların bundan sonra bozulmasına müsaade etmeyeceğiz' dedim. Görüyorsunuz Karlık Caddesi'nin çıkış noktasında yine bir TESKİ patlağı." diye konuştu.

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz'ü de bulunduğu idareyi yönetememekle suçlayan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bu millet sizin yaptığınız işin ceremesini çekmek zorunda değil. Masa başından artık TESKİ yönetilmiyor. Biz sabahlara kadar burada uğraşacağız. Siz işinizin başında durmayacaksınız. Bu millet bunun patlağı ile çatlağı ile uğraşacak. Yazıklar olsun diyorum, başka hiçbir şey söylemiyorum. Karlık Caddesi üzerinde ekiplerimizin gece gündüz demeden, büyük gayretlerle çalışarak baştan aşağı asfaltla yenilediği güzergah, yolun trafiğe açılmasından 5 gün sonra bugün, TESKİ tarafından yeniden kazılıyor.

Çalışmalar yapılırken defalarca uyardığımız ancak işlerini takip etmemeleri nedeniyle milli sermayemizi ve insan emeğini hiç eden bu uygulamaları vatandaşımıza reva gören TESKİ'nin yönetimini önce Allah'a, sonra siz kıymetli hemşerilerimizin vicdan ve takdirlerine havale ediyorum."

-Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak cevap verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı ve TESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Albayrak da yaptığı yazılı açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesinin çalışmaları sırasında TESKİ su hattına zarar verdiğini ileri sürdü.

Süleymanpaşa Belediyesinin üst yapı çalışmaları sırasında birçok kez altyapı hatlarına zarar vermesine rağmen bunun TESKİ tarafından kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Albayrak, "Süleymanpaşa Belediye Başkanımızın, üst yapı kaplamalarının korunmasına göstermiş olduğu hassasiyetin, kurumumuza ait altyapı tesislerimizin korunması ve kollanması konusunda da göstermesini beklemekteyiz. Trakya'nın en büyük altyapı yatırım kuruluşu olan TESKi sayesinde Süleymanpaşa ilçesinde yağmur yağdığı zaman can kaybı olmuyor, kayıklar yüzmüyor, pazar yerleri sel kaybına uğramıyor, meyve ve sebze tezgahları denize gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman