Son dakika... Tekirdağ'da sokakta başına saçma isabet eden kişi öldü
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Son dakika... Tekirdağ'da sokakta başına saçma isabet eden kişi öldü

Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Son dakika... Tekirdağ'da sokakta başına saçma isabet eden kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta başına saçma isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokakta başına saçma isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak'ta Arif Topaloğlu'nun (18) başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti.

Kimin tüfeğinden çıktığı henüz belirlenemeyen saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Topaloğlu, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topaloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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