Son dakika... Tekirdağ'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, evlerine yakın yerde bulunan markete giden C.K (15) dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan C.K sağlık ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan