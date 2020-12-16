Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
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Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı

16.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:59
Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, güvenlik görevlilerine yakalanmamak için uyuşturucu satışını telefonda şifreli konuşup, esrarı 'kimyon', bonzaiyi ise 'kekik' adıyla sattıkları belirlendi.

Tekirdağ  Jandarma  Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede H.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, güvenlik görevlilerine yakalanmamak için telefonda görüştükleri alıcılara esrarı 'kimyon', bonzai maddesini ise 'kekik' adlarını kullanarak sattıkları, uyuşturucu alışverişlerindeki ücretleri de banka üzerinden havale yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslerde narkotik köpeği 'Limit' ile arama yapıldı. Aramalarda 200 gram bonzai, 10 gram esrar ve 30 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

 


Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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