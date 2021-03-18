Son dakika! Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
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Son dakika! Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

18.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:11
Son dakika! Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Ali Ersin idaresindeki 59 S 9153 plakalı servis minibüsü, Nusratiye Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Sürücü, minibüsü durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Bu arada sürücünün işçileri fabrikaya bıraktıktan sonra dönüş yolunda aracın alev aldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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