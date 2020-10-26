Son dakika: Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği sanılan bir kişi hayatını kaybetti
26.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:28
Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kumbağ Mahallesinde yaşayan M.K. (50) rahatsızlanınca yakınları tarafından Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
Metil alkole bağlı zehirlenme tanısıyla müşahadeye alınan M.K. kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman