Son dakika! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti
AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Buzağacı Mahallesi'nde yaşayan H.Y, internetten sipariş verdiği içkiden içtikten sonra fenalaşınca yakınları tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan H.Y, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren H.Y'nin sahte içkiden zehirlendiği öne sürüldü.??????????????

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri

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