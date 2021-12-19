Son dakika... Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika... Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde içtikleri sahte içki sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde içtikleri sahte içki sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddia edilen 2 kişi, fenalaşan hastaneye kaldırıldı. Saray ilçesindeki farklı mahallelerden hastaneye götürülen M.Ş. ve N.M., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki şahsın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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