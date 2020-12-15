Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi

15.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:01
Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da polisin bir evde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 117 tarihi eser ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'da polisin bir evde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 117 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Ş.K.'de tarihi eserler bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla Ş.K.'nin ev ve aracında arama yapan polis, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 bronz ve gümüş sikke, 9 yüzük, 3  haç, 13  farklı şekillerde obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Karaduman

İlgili Haberler

Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Araçta 575 adet tarihi eser ele geçirildi
Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi
Batman'da 108 parça tarihi eser ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ayşegül Yıldız
Spor Pierre Webo Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Ak Parti İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da 117 tarihi eser ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:26:10. #1.15#
title