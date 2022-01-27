Son dakika: Tekirdağ'da resmi belgede sahtecilik operasyonu - Haberler
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Son dakika: Tekirdağ'da resmi belgede sahtecilik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika: Tekirdağ'da resmi belgede sahtecilik operasyonu

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da bir işyerine düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da bir işyerine düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler, Çorlu ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, sahte yeşil sigorta poliçesi düzenlediği tespit edilen M.Ş. isimli şahsın tespit edilen adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, sahte olduğu öne sürülen belge ve evraklara el konuldu. Adına düzenlenmiş çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçesi ele geçirilen şahıs kıskıvrak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Tekirdağ'da resmi belgede sahtecilik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Polis, 3. Sayfa, Haber

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