Çorlu'da polis ekipleri denetim yaptı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, Omurtak Caddesi ve özellikle de emniyet müdürlüğü önünde denetleme noktaları kuran ekipler, sürücülerin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamaya rağmen izin belgesi olmadan dışarda olan vatandaşlara da 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Kısıtlama süresince denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel