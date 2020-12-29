Son dakika: Tekirdağ'da otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı
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Son dakika: Tekirdağ'da otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı

29.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:26
Son dakika: Tekirdağ'da otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan polis aracındaki 3 memur yaralandı.

K.O'nun kullandığı 59 VE 800 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi'nde, S.T. idaresindeki 59 A 7276 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

Polis aracının sürücüsü S.T. ile araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü K.O. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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